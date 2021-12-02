Найближчим часом може вирішитись доля Донбасу – експерти

Байден, Зеленський та Путін можуть домовитися щодо Донбасу. Колаж "Сьогодні"
У грудні очікується прорив у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі за підсумками переговорів між президентами США, Росії та України. Про це йдеться у нашій статті.
Політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" зазначив: є імовірність, що цього місяця може вирішитись доля Донбасу.
"Під час звернення до Ради Зеленський заявив, що готовий до прямої розмови з Путіним, і натякнув, що Захід його підтримує. Своєю чергою у Кремлі анонсували зустріч Путіна з Байденом. Ймовірно, все йде до домовленості щодо деескалації конфлікту", – каже експерт.
Політолог Руслан Бортник також вважає, що очікується просування у питанні Донбасу.
"Ми бачимо спробу виходу на прямий діалог з Путіним за підтримки Заходу та Туреччини. Можливо, наприкінці місяця на Донбасі оголосять різдвяне перемир'я з подальшою деескалацією", – розповів він "Сьогодні".
Переговори Україна – США – Росія
- Вперше про те, що Москва виношує плани щодо переговорів на найвищому рівні з Вашингтоном, стало відомо в середині листопада. Тоді глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про сподівання, що до кінця цього року відбудеться зустріч президентів Росії та США, на якій, звичайно ж, буде тема України.
- 26 листопада під час спілкування з журналістами Джо Байден сказав, що він "імовірно" переговорить з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним на тлі напруженості біля кордонів України.
- Українська сторона ще раніше заявляла, що нагнітання загрози нападу на Україну – це воєнний шантаж і підготовка президента РФ Володимира Путіна до зустрічі з американським лідером Джо Байденом, щоб мати сильнішу позицію на переговорах.
- 1 грудня глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував переговори Зеленського та Байдена. Причому розмова між Києвом та Вашингтоном може відбутися двічі, у проміжку з переговорами президентів США та РФ.
- Зеленський заявив, що хоче прямих переговорів з Путіним, оскільки це єдиний спосіб врегулювати конфлікт на Донбасі.