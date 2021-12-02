В ближайшее время может решиться судьба Донбасса – эксперты

Байден, Зеленский и Путин могут договориться по Донбассу. Коллаж "Сегодня"
В декабре можно ожидать прорыва в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе по итогам переговоров между президентами США, России и Украины. Об этом идет речь в нашей статье.
Политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" отметил, что есть вероятность, что в этом месяце может решиться судьба Донбасса.
"Во время обращения к Раде Зеленский заявил, что готов к прямому разговору с Путиным, и намекнул, что Запад его поддерживает. В свою очередь в Кремле анонсировали встречу Путина с Байденом. Вероятно, все идет к договоренности о деэскалации конфликта", – говорит эксперт.
Политолог Руслан Бортник тоже считает, что ожидается продвижение в вопросе Донбасса.
"Мы видим попытку выхода на прямой диалог с Путиным при поддержке Запада и Турции. Возможно, в конце месяца на Донбассе объявят рождественское перемирие с дальнейшей деэскалацией", – рассказал он "Сегодня".
Переговоры Украина – США – Россия
- Впервые о том, что Москва вынашивает планы по переговорам на высшем уровне с Вашингтоном стало известно в середине ноября. Тогда глава МИД РФ Сергея Лаврова заявил о надеждах, что до конца этого года состоится встреча президентов России и США, на которой, конечно же, будет затронута тема Украины.
- 26 ноября в ходе общения с журналистам Джо Байден сказал, что он "по всей вероятности" переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на фоне напряженности возле границ Украины.
- Украинская сторона еще раньше заявляла, что нагнетание угрозы нападения на Украину – это военный шантаж и подготовка президента РФ Владимира Путина к встрече с американским лидером Джо Байденом, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.
- 1 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал переговоры Зеленского и Байдена. При чем разговор между Киевом и Вашингтоном может состояться два раза в промежутке с переговорами президентов США и РФ.
- В свою очередь Зеленский заявил, что хочет прямых переговоров с Путиным, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе.