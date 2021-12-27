"У мене свій графік": Порошенко попередив про повернення в Україну без відома Зеленського

Поки в Офісі генпрокурора чекають Петра Олексійовича, він активно роздає інтерв'ю. Зустріч з головним редактором «Gazeta Wyborcza» / Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України Петро Порошенко, якому перед святами Генпрокуратура виписала підозру в причетності до держперевороту та фінансування терористів, повідомив, що повернеться в Україну в першій половині січня і відповість на всі питання.

Про це Петро Порошенко повідомив під час інтерв'ю 5 каналу.

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Обіцяв повернутися

"У першій половині січня я точно, відповідно до свого графіка, який не збираюся узгоджувати із Зеленським, повернуся до України. І дам відповіді на всі питання. І щодо державної зради, і щодо фінансування тероризму", – розповів в інтерв'ю Петро Порошенко.

Також раніше Петро Олексійович вже писав у соцмережах, що не збирається ховатися за кордоном та після свят обов'язково повернеться додому.

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