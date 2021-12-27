"У меня свой график": Порошенко предупредил о возвращении в Украину без ведома Зеленского

Пока в Офисе генпрокурора ждут Петра Алексеевича, он активно раздает интервью. Встреча с главредом «Gazeta Wyborcza» / Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины Петр Порошенко, которому перед праздниками Генпрокуратура выписала подозрение в причастности к госперевороту и финансированию террористов, сообщил, что вернется в Украину в первой половине января и ответит на все вопросы.

Об этом Петр Порошенко сообщил в интервью 5 каналу.

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Обещал вернуться

"В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма", – рассказал в интервью Петр Порошенко.

Также ранее Петр Алексеевуч уже писал в соцсетях, что не собирается скрываться за границей и после праздников обязательно вернется домой.

Ситуация