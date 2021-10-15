"Саакашвілі важко пересуватися": нові вести з в'язниці

Прихильники колишнього президента Грузії дуже переживають за його здоров'я / Колаж "Сьогодні"
Днем третього президента Грузії і главу Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі відвідали у в'язниці Руставі його соратники, після чого стало відомо, що політик перебуває в поганому стані.
Про це повідомляє місцеве агентство "Грузія онлайн" .
Візит
"Він худий, блідий і повільний, йому важко пересуватися", – про це заявила журналістам член "Національного руху" Анна Цітлідзе після відвідин Саакашвілі в 12 пенетенціарній установі в Руставі.
При цьому Саакашвілі заявив, що не збирається припиняти голодування.
"Він не дав мені багато говорити про стан здоров'я і сказав мені, що це не є важливим, коли потрібно рятувати країну, і зараз головне – довести до кінця цю почату перемогу. Він мало говорить про своє здоров'я. Я запитала стосовно припинення голодування, це питання про яке взагалі не хоче говорити, він прийняв тверде рішення про це, і тепер головне – врятувати країну. Він чекає, що його особистому лікарю дадуть право якось увійти до нього", – сказала Цітлідзе.
Другий тиждень голодування
- Раніше член політради Єдиного національного руху, секретар з питань оборони і безпеки, колишній віцеспікер парламенту Грузії (2012 рік) Георгі Барамідзе розповів сайту "Сьогодні", що Саакашвілі продовжує голодування на одній воді і схуд вже на 12 кілограмів.
- Ніколоз Кипшидзе, лікуючий лікар Міхеїла Саакашвілі, який відвідав експрезидента Грузії в тюрмі 10 жовтня, в жаху від стану здоров'я свого пацієнта. Він повідомив, що Саакашвілі нічого не їсти і п'є тільки воду. Відмовився навіть від меду з соком. При цьому Кипшидзе заявив, що Саакашвілі протипоказане голодування, оскільки він має рідкісну спадкову хворобу під назвою таласемія.
- 12 жовтня Саакашвілі відмовився їсти навіть мед, таким чином продовживши жорстке голодування. Раніше про те, що він скупив у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістам начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.
- Вранці 15 жовтня була інформація, що політик схуд майже на 15 кілограмів, у нього почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- Другий президент України Леонід Кучма закликав Саакашвілі припинити голодування.