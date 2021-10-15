"Саакашвили трудно передвигаться": новые вести из тюрьмы

Сторонники бывшего президента Грузии очень переживают за его здоровье / Коллаж "Сегодня"

Днем третьего президента Грузии и главу Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили посетили в тюрьме Рустави его соратники, после чего стало известно, что политик находится в плохом состоянии.

Об этом сообщает местное агентство "Грузия онлайн".

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"Он худой, бледный и медлительный, ему трудно передвигаться", – об этом заявила журналистам член "Национального движения" Анна Цитлидзе после посещения Саакашвили в 12-м пенетенциарном учреждении в Рустави.

При этом Саакашвили заявил, что не собирается прекращать голодовку.

"Он не дал мне много говорить о состоянии здоровья и сказал мне, что это не является важным, когда нужно спасать страну, и сейчас главное – довести до конца эту начатую победу. Он мало говорит о своем здоровье. Я спросила по поводу прекращения голодовки, это вопрос о котором вообще не хочет говорить, он принял твердое решение об этом, и теперь главное – спасти страну. Он ждет, что его личному врачу дадут право как-то войти к нему", – сказала Цитлидзе.

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Вторая неделя голодовки