Саакашвілі у грузинському суді заспівав гімн України (відео)

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На судовому процесі у справі про розтрату держкоштів, що проходить у Тбілісі, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заспівав гімн України. Про це пише Грузія онлайн.
Свій виступ Саакашвілі почав з того, що заявив про безпідставність звинувачень. Він, свою чергою, звинуватив прокурорів та суд у корупції.
Він показав фотографії будинків, які, за його словами, належать представникам чинної влади та працівникам прокуратури. Це викликало ажіотаж у залі суду та словесну перепалку сторін.
Далі Саакашвілі заспівав у суді гімн України. Для цього адвокати передали йому прапор України і ввімкнули на телефоні музичний супровід. Але хто б ще підказав прапор перевернути?
Суддя зробив підсудному зауваження і сказав, що якщо йому не дозволять провести засідання у спокійній обстановці, то покине зал суду.
У відповідь на це Міхеїл заявив, що суду не існує, а рішення суддя ухвалив заздалегідь.
"Яка різниця, це не процес. Хочеш – закрий, а хочеш – прикрий, суду не існує. Свої казки розповідайте вашій бабусі", – сказав Саакашвілі.
Ситуація із Саакашвілі
- Міхеїл Саакашвілі опинився за ґратами після того, як таємно повернувся в Грузію з України напередодні муніципальних виборів, у яких брала участь його партія Єдиний національний рух.
- 1 жовтня Саакашвілі, який потрапив до Грузії в обхід митних постів, був затриманий.
- Він оголосив голодування і вже за кілька тижнів схуд на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією.
- Саакашвілі погодився на переведення в шпиталь у Горі, через що припинив голодування. 6 грудня особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе заявив, що лікарі у Руставській в'язниці прописали його пацієнту досить високі дози психотропних препаратів, у яких не було потреби.
- 8 грудня стало відомо, що через погане самопочуття Саакашвілі не зможе бути присутнім на черговому засіданні суду.
- 20 грудня Гіулі Аласанія заявила, що її син не може нормально рухатися, також у нього виникла проблема з оком.
- 4 лютого 2022 року Саакашвілі виступив у грузинському суді. Політик шокував своїм зовнішнім виглядом – він сильно посивів за короткий час.