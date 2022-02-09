Саакашвілі у грузинському суді заспівав гімн України (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На судовому процесі у справі про розтрату держкоштів, що проходить у Тбілісі, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заспівав гімн України. Про це пише Грузія онлайн.

Свій виступ Саакашвілі почав з того, що заявив про безпідставність звинувачень. Він, свою чергою, звинуватив прокурорів та суд у корупції.

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Він показав фотографії будинків, які, за його словами, належать представникам чинної влади та працівникам прокуратури. Це викликало ажіотаж у залі суду та словесну перепалку сторін.

Далі Саакашвілі заспівав у суді гімн України. Для цього адвокати передали йому прапор України і ввімкнули на телефоні музичний супровід. Але хто б ще підказав прапор перевернути?

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Суддя зробив підсудному зауваження і сказав, що якщо йому не дозволять провести засідання у спокійній обстановці, то покине зал суду.

У відповідь на це Міхеїл заявив, що суду не існує, а рішення суддя ухвалив заздалегідь.

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"Яка різниця, це не процес. Хочеш – закрий, а хочеш – прикрий, суду не існує. Свої казки розповідайте вашій бабусі", – сказав Саакашвілі.

Ситуація із Саакашвілі