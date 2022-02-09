Саакашвили прямо в грузинском суде спел гимн Украины (видео)

Сегодня проходит суд над Саакашвили / Фото: Коллаж: Сегодня
На судебном процессе по делу о растрате госсредств, который проходит в Тбилиси, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили спел гимн Украины. Об этом пишет Грузия онлайн.
Свое выступление Саакашвили начал с того, что заявил о беспочвенности обвинений в его сторону. Также он обвинил прокуроров в и суд в коррупции.
Он представил фотографии домов, которые, по его словам, принадлежат представителям действующей власти и работникам прокуратуры. Это вызвало ажиотаж в зале суда и словесную перепалку сторон.
Саакашвили решил напомнить о себе и спел в суде гимн Украины. Для этого адвокаты передали ему флаг Украины и включили на телефоне музыкальное сопровождение. Но вот кто бы еще подсказал флаг перевернуть.
Судья сделал Михаилу Саакашвили замечание и сказал, что если он не даст ему возможности провести заседание в спокойной обстановке, то покинет зал суда.
В ответ на это, Михеил заявил, что суда не существует и что судьей решение принято заранее.
"Какая разница, это не процесс, хочешь закрой, а хочешь прикрой, суда не существует. Свои сказки рассказывайте вашей бабушке", – сказал Саакашвили.
Ситуация с Саакашвили
- Михеил Саакашвили оказался за решеткой после того, как тайно вернулся в Грузию из Украины накануне муниципальных выборов, в которых участвовала его партия Единое национальное движение.
- 1 октября Саакашвили, который попал в Грузию в обход таможенных постов, был задержан.
- Он объявил голодовку и уже через несколько недель похудел на 15 килограммов. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку. 6 декабря личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что врачи в Руставской тюрьме прописали его пациенту довольно высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости.
- 8 декабря стало известно, что из-за плохого самочувствия Саакашвили не сможет присутствовать на очередном заседании суда.
- 20 декабря Гиули Аласания заявила, что ее сын не может нормально двигаться, а также у него возникли проблема с глазом.
- 4 февраля 2022 года Саакашвили выступил сегодня в грузинском суде. Политик шокировал своим внешним видом — он сильно поседел за короткое время.