Саакашвили прямо в грузинском суде спел гимн Украины (видео)

Сегодня проходит суд над Саакашвили / Фото: Коллаж: Сегодня

На судебном процессе по делу о растрате госсредств, который проходит в Тбилиси, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили спел гимн Украины. Об этом пишет Грузия онлайн.

Свое выступление Саакашвили начал с того, что заявил о беспочвенности обвинений в его сторону. Также он обвинил прокуроров в и суд в коррупции.

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Он представил фотографии домов, которые, по его словам, принадлежат представителям действующей власти и работникам прокуратуры. Это вызвало ажиотаж в зале суда и словесную перепалку сторон.

Саакашвили решил напомнить о себе и спел в суде гимн Украины. Для этого адвокаты передали ему флаг Украины и включили на телефоне музыкальное сопровождение. Но вот кто бы еще подсказал флаг перевернуть.

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Судья сделал Михаилу Саакашвили замечание и сказал, что если он не даст ему возможности провести заседание в спокойной обстановке, то покинет зал суда.

В ответ на это, Михеил заявил, что суда не существует и что судьей решение принято заранее.

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"Какая разница, это не процесс, хочешь закрой, а хочешь прикрой, суда не существует. Свои сказки рассказывайте вашей бабушке", – сказал Саакашвили.

Ситуация с Саакашвили