Росія накидала Байдену список бажань – із чим Путін зібрався на переговори

Путін уже підготувався до переговорів із Байденом / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Кремль уже накидав план переговорів із президентом США Джо Байденом, який більше нагадує черговий перелік ультиматумів західному світі. Також затверджено дату та час, коли відбудуться ці переговори засобами відеозв'язку.

Про це повідомляє агентство ТАРС із посиланням на заяви помічника президента РФ Юрія Ушакова.

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Що хоче Путін

Юрій Ушаков заявив, що Путін і Байден обговорять юридичні домовленості щодо виключення подальшого просування НАТО на схід.

"Тобто наша пропозиція щодо необхідності проведення спільної з колегами, з провідними країнами роботи з досягнення відповідних юридичних домовленостей, які виключали б будь-який подальше просування НАТО на схід і розміщення на території суміжних держав, включаючи Україну, безпосередньо збройних систем, які загрожують нам", – сказав Ушаков.

Також Кремль хоче, щоб США пішли на проведення саміту "п'ятірки" Ради Безпеки ООН (США, Росія, Велика Британія, Китай, Франція). І вислухали позицію Путіна щодо ситуації в Афганістані, Ірані, Лівії, Сирії та в Україні. Озвучуючи перелік тем, які Путін має намір порушити перед Байденом, питання про Україну Ушаков поставив на кінець переліку.

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Що хочуть у США