У Кремлі назвали можливу дату та формат переговорів Путіна з Байденом

Переговори президентів США та Росії можуть відбутися 7 грудня у форматі відеоконференції.
Про це повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Песков, передає Інтерфакс.
За його словами, ще поки не визначено, чи буде спілкування тет-а-тет Путіна та Байдена, чи за участі делегацій.
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"Точна дата, як і раніше, не узгоджена. Ведеться робота. Формат – йдеться про відеоконференцію", – сказав Песков.
На запитання журналістів, чи можуть переговори відбутися 7 грудня, він відповів: "І ця дата також фігурує. Але фігурують інші теж". При цьому речник Кремля підкреслив, що зустріч може пройти і наступного тижня, і через тиждень.
"Тут немає погодженої дати. Там є з двох сторін різні пропозиції щодо дат. Але вони поки що не синхронізовані", – сказав Песков і додав, що чекати на зустріч можна "у будь-який момент".
Переговори США-Росія-Україна
- Поки Вашингтон та Москва готують зустріч лідерів своїх країн, російські війська лякають Україну повномасштабним вторгненням. Виявляється, це все не просто так. Як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов, Путін так готується до переговорів з Байденом.
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