У Кремлі назвали можливу дату та формат переговорів Путіна з Байденом

На зустрічі президентів США та Росії вирішуватиметься і питання України

Організація зустрічі Путіна та Байдена на фінішній прямій. Колаж "Сьогодні"

Переговори президентів США та Росії можуть відбутися 7 грудня у форматі відеоконференції.

Про це повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Песков, передає Інтерфакс.

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За його словами, ще поки не визначено, чи буде спілкування тет-а-тет Путіна та Байдена, чи за участі делегацій.

"Точна дата, як і раніше, не узгоджена. Ведеться робота. Формат – йдеться про відеоконференцію", – сказав Песков.

На запитання журналістів, чи можуть переговори відбутися 7 грудня, він відповів: "І ця дата також фігурує. Але фігурують інші теж". При цьому речник Кремля підкреслив, що зустріч може пройти і наступного тижня, і через тиждень.

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"Тут немає погодженої дати. Там є з двох сторін різні пропозиції щодо дат. Але вони поки що не синхронізовані", – сказав Песков і додав, що чекати на зустріч можна "у будь-який момент".

Переговори США-Росія-Україна