Россия набросала Байдену список желаний – с чем Путин собрался на переговоры

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж
Кремль уже набросал план переговоров с президентом США Джо Байденом, который больше напоминает очередной перечень ультиматумов западному миру. Также утверждена дата и время, когда состоятся эти переговоры по видеосвязи.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявления помощника президента РФ Юрия Ушаков.
Что хочет Путин
Юрий Ушаков заявил, что Путин и Байден обсудят юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток.
"То есть наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые бы исключали любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих нам, угрожающих напрямую оружейных систем", – сказал Ушаков.
Также Кремль хочет, чтобы США пошли на проведение саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция). И приняли позицию Путина по ситуации в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и Украине. Озвучивая перечень тем, которые Путин намерен поднять перед Байденом, вопрос об Украине Ушаков поставил в самый конец списка.
Что хотят в США
- В тоже время многие представители Белого Дома в контексте данных переговоров главной темой называют снижение напряженности возле границ Украины, где сконцентрировалось большое количество войск России.
- Второй темой будет миграционный кризис, устроенный Беларусью и Россией на восточных границах ЕС.
- Например, 2 декабря, сообщая о данных переговорах, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна отвести войска от границы с Украиной. А также, что Вашингтон готов работать с Москвой и Киевом для поддержки урегулирования дипломатического процесса.
- Украина ранее заявляла, что нагнетание угрозы нападения на страну – это военный шантаж и подготовка Путина к встрече с Байденом, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.
- Так или иначе Джо Байден сказал, что после контакта с Путиным переговорит и с президентом Украины Владимиром Зеленским.