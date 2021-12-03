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Россия набросала Байдену список желаний – с чем Путин собрался на переговоры

Ирина Ковальчук
3 декабря, 17:20
В Кремле сообщили, с чем Владимир Путин выйдет на связь во время переговоров с лидером США

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж

Кремль уже набросал план переговоров с президентом США Джо Байденом, который больше напоминает очередной перечень ультиматумов западному миру. Также утверждена дата и время, когда состоятся эти переговоры по видеосвязи.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявления помощника президента РФ Юрия Ушаков.

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Что хочет Путин

Юрий Ушаков заявил, что Путин и Байден обсудят юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток.

"То есть наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые бы исключали любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих нам, угрожающих напрямую оружейных систем", – сказал Ушаков.

Также Кремль хочет, чтобы США пошли на проведение саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция). И приняли позицию Путина по ситуации в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и Украине. Озвучивая перечень тем, которые Путин намерен поднять перед Байденом, вопрос об Украине Ушаков поставил в самый конец списка.

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Что хотят в США

  • В тоже время многие представители Белого Дома в контексте данных переговоров главной темой называют снижение напряженности возле границ Украины, где сконцентрировалось большое количество войск России.
  • Второй темой будет миграционный кризис, устроенный Беларусью и Россией на восточных границах ЕС.
  • Например, 2 декабря, сообщая о данных переговорах, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна отвести войска от границы с Украиной. А также, что Вашингтон готов работать с Москвой и Киевом для поддержки урегулирования дипломатического процесса.
  • Украина ранее заявляла, что нагнетание угрозы нападения на страну – это военный шантаж и подготовка Путина к встрече с Байденом, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.
  • Так или иначе Джо Байден сказал, что после контакта с Путиным переговорит и с президентом Украины Владимиром Зеленским.