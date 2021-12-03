Россия набросала Байдену список желаний – с чем Путин собрался на переговоры

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж

Кремль уже набросал план переговоров с президентом США Джо Байденом, который больше напоминает очередной перечень ультиматумов западному миру. Также утверждена дата и время, когда состоятся эти переговоры по видеосвязи.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявления помощника президента РФ Юрия Ушаков.

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Что хочет Путин

Юрий Ушаков заявил, что Путин и Байден обсудят юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток.

"То есть наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые бы исключали любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих нам, угрожающих напрямую оружейных систем", – сказал Ушаков.

Также Кремль хочет, чтобы США пошли на проведение саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция). И приняли позицию Путина по ситуации в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и Украине. Озвучивая перечень тем, которые Путин намерен поднять перед Байденом, вопрос об Украине Ушаков поставил в самый конец списка.

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Что хотят в США