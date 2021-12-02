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Байден переговорить з Путіним особисто – Блінкен назвав коли

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
2 грудня, 19:32
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Один із підсумків засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ
Путін майже досяг свого - Байден повинен зателефонувати / Колаж "Сьогодні"
Путін майже досяг свого - Байден повинен зателефонувати / Колаж "Сьогодні"

Переговори президента США Джо Байдена із російським колегою Володимиром Путіним відбудуться найближчим часом.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ України та Росії, яка відбулася 2 грудня у Стокгольмі на майданчику Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

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Попередження

Повідомляється, що держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками зустрічей заявив, що Київ жодним чином не становить загрози і не прагне конфронтації, яка б виправдовувала військове втручання Росії. За його словами, США готові працювати з Росією та Україною для підтримки врегулювання дипломатичного процесу.

Крім того, Блінкен наголосив, що Росія має відвести війська від кордону з Україною. І додав, що у Москві знають про наслідки, які настануть у разі агресії проти України.

Ситуація

  • У Стокгольмі (Швеція) відбувається Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ. Швеція завершує головування в організації, з січня 2022 року роль голови в ОБСЄ переходить до Польщі.
  • На відкритті засідання Ради Міністрів закордонних справ ОБСЄ главу МЗС РФ відсадили від усіх. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Дмитра Кулеби Георгій Тихий.
  • На зустрічі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та британського глави МЗС Елізабет Трасс стався казус – несподівано згасло світло.

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