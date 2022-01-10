Порошенко з Польщі надіслав круглу суму юристам: мова про мільйони

Понад 400 тисяч доларів витратив Порошенка на адвокатів у грудні / Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятий президент Петро Порошенко витратив на юридичні послуги майже на 11 мільйонів гривень. Про це свідчать дані , які розміщені на сайті Єдиного державного реєстру декларацій

На додаток до електронної декларації від 6 січня, яку Порошенко як народний депутат зобов'язаний за законом подавати у разі суттєвих змін у його майновому становищі, у графі "Витрати" зазначено виплату у розмірі 10 990 059 грн за "юридичні послуги".

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Зазначається, що оплата юридичних послуг здійснювалась в Україні. Приблизно водночас він повідомляв, що перебуває у Польщі.

Нагадаємо, Порошенко зараз перебуває за кордоном, до України він планує повернутися 17 січня.

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Екс-генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що після повернення в Україну Порошенка відправлять до СІЗО , після чого йому в суді буде обрано запобіжний захід.

"Тепер, коли він повернеться, його зустрінуть в аеропорту автоматники, тому, що він нібито буде в українському розшуку. Автоматники завезуть його до СІЗО і все це тільки для новорічної картинки. З СІЗО його відправлять до суду, суд обере йому запобіжний захід, і потім , РНБО ухвалить рішення конфіскувати його активи", – заявляв він.

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