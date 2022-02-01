Провалили роботу та втратили одного "слугу": чим займалися депутати в Раді перед карантином на два тижні

Верховна Рада розпочала роботу сьомої сесії / Колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді відбулося перше і єдине пленарне засідання цього тижня. Через випадки масового зараження коронавірусом нардепи поміняли графік і наступні два тижні проведуть на "віддаленці". Як пройшло засідання парламенту перед карантином, читайте у матеріалі "Сьогодні".

Рада відкрила новий сезон

1-го лютого Верховна Рада України відкрила сьому сесію IX скликання. Засідання розпочали без фальстарту – на відміну від першого пленарного дня після канікул прогулів було не так багато. На урочистих зборах під куполом зареєструвалися 269 народних обранців.

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Також у сесійній залі були присутні члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, керівники центральних органів виконавчої та судової влади, голови дипломатичних представництв іноземних держав.

Усіх їх на початку засідання привітав голова парламенту Руслан Стефанчук. Після цього він оголосив відкриття сесії і вже за традицією Національний заслужений академічний народний хор України імені Г. Верьовки виконав гімн України.

Примітно, що і сам спікер, і його заступники у президії перебували у медичних масках. Також про засоби індивідуального захисту не забули і більшість депутатів.

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Говорить президент України

Першим узяв слово глава держави Володимир Зеленський. Він звернувся з кількома важливими меседжами. Насамперед гарант Конституції закликав усіх до об'єднання:

"Ця єдність – усіх, завжди і в усьому. Насамперед – у сприйнятті нашого сьогодення, а головне – нашого майбутнього. Майбутнього нашої держави, майбутнього наших поколінь", – сказав президент.

Крім того, він наголосив, що єдність України дозволила розблокувати "нормандський формат" і тепер наші дипломати працюють над тим, щоб узгодити дату чергової зустрічі членів "Нормандської четвірки".

Президент виступив зі зверненням на відкритті сьомої сесії парламенту / Фото: прес-служба ОПУ

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Також Зеленський подякував депутатам за підтримку програми "єПідтримка", поінформував про зміцнення гривні на 30 копійок та запевнив, що в країні достатньо запасів газу та вугілля. Не забув згадати про важливе міжнародної ініціативи:

"Ми створюємо новий формат політичного співробітництва в Європі між Україною, Британією та Польщею", – заявив Зеленський.

Одним розчерком пера

Також Володимир Олександрович у присутності народних депутатів та запрошених гостей підписав новий указ про ЗСУ. Пообіцяв, що щомісячний дохід військових становитиме мінімум три "мінімалки", офіцери зможуть рухатися кар'єрними сходами завдяки спеціальній системі, з'явиться 20 додаткових бригад ЗСУ і протягом наступних років чисельність Збройних сил України збільшиться на 100 тисяч осіб.

Володимир Зеленський підписав указ про Збройні сили України / Фото: пресслужба ОПУ

Зал прийняв таке рішення оплесками, але невдовзі деякі парламентарії висловили невдоволення. На сторінці у Facebook нардеп фракції "Голос" Сергій Рахманін висловив сумніви щодо реалізації президентської ініціативи:

"Держава зараз не здатна повноцінно утримувати навіть існуючу армію, не здатна укомплектувати навіть наявні бригади. Не здатна (без допомоги ззовні) фінансувати поточні потреби у озброєнні більш ніж на 20%", – написав політик.

Розкритикувала главу держави в Мережі і нардеп "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

"Маю констатувати, в умовах пікіруючого рейтингу пан Зеленський займається популізмом, шарахається в крайнощі і панікує: ще вчора він і Ко ставили на військовий облік усіх жінок – сьогодні вже скасовують призов, правда, не прямо сьогодні, а післязавтра, якраз до мрійливого другого терміну", – підсумувала Геращенко.

Дякую, дуже дякую

Після президента виступив спікер Руслан Стефанчук, який приєднався до тези про об'єднання.

Далі трибуну накрило десятками прапорів іноземних держав. Представники різних фракцій розгорнули національні прапори Великої Британії, Канади, Швеції, Польщі, Туреччини та країн Балтії. Таким чином депутати хотіли продемонструвати подяку за підтримку в протистоянні з агресором з боку партнерів. Для більшої переконливості звернулися англійською. Але емоційний спіч перебив Стефанчук, мовляв, давайте говорити українською, а вони вже якось перекладуть.

Акція подяки у парламенті / Фото: Телеграм Ірини Геращенко

#121Crimean_Prisoners

Однією акцією не обійшлося. Представники "Слуги народу", "Європейської солідарності", "Голосу" одягли тематичні футболки з надрукованими на спинах прізвищами в'язнів Кремля, яких незаконно утримують у в'язницях РФ, на території анексованого Криму та тимчасового окупованого Донбасу.

Політики нагадують світові про українських політв'язнів / Фото: Телеграм Ірини Геращенко

Мінус один "слуга"

На першому засіданні нового сезону стало відомо про вихід зі складу монобільшості народного депутата Олега Воронька. Раніше він приєднався до МФО "Розумна політика".

Нагадаємо, Воронько вже не перший, хто з власної волі залишає лави "слуг народу". Наприкінці листопада від зеленого значка відмовився Роман Соха.

Тепер у президентській фракції залишиться 241 нардеп, але це аж ніяк не загрожує монокоаліції.

Нардеп Воронько більше не входить до складу "Слуги народу" / Фото: пресслужба "Слуги народу"

Хотіли попрацювати – провалили порядок денний

На дебютному голосуванні сьомої сесії депутатів чатувало фіаско. У ухвалі про порядок денний сесії знайшли кілька помилок. Спроба затвердити план роботи хоча б на день теж увінчалася крахом: лише 204 голоси із 226 необхідних.

Спробували піти іншим шляхом і включити до списку питань для обговорення збільшення витрат на оборону, створення умов розвитку малого бізнесу та законопроєкт про банківську діяльність. Але не так сталося, як гадалося. Голоси не хотіли набиратися.

У результаті парламентарі спробували вдруге проголосувати за порядок денний і залишилися без графіка сесії.

Депутати двічі провалили голосування за порядок денний сьомої сесії / Скріншот телеканал "Рада"

Науці дорогу, ратифікації - стоп

Єдине, що вдалося нардепам, — підтримати ініціативи щодо створення кількох ТСК та підтримки проєктів законів у сфері науки та техніки.

Закінчили день не на позитивній ноті. Знову не вистачило голосів за вихід України із протоколу СНД про спільні антитерористичні заходи. Хоча парламент був близько — зібрали 223 "за" за мінімальних 226.

Депутати закрили засідання та пішли на двотижневий карантин / Фото: пресслужба ОПУ

Знову під куполом Верховної Ради депутати побачаться вже 15 лютого. Ці дні вони проведуть, працюючи у комітетах та на округах.