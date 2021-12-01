"Слуги" тисли руку і говорили "молодець" – Роман Соха про звільнення, поради Разумкова та розкол монобільшості

Народний депутат ексклюзивно розповів про причини виходу зі "Слуги народу", комунікації з президентом та поради Разумкова

Роман Соха: "Ми попереджали керівництва, що можливий такий фінал" / Фото: infrom.zp.ua

Депутат-мажоритарник Роман Соха подав заяву на вихід із фракції "Слуга народу" за власним бажанням. Журналіст "Сьогодні" ексклюзивно поспілкувався з парламентарієм, щоб з'ясувати причини такого вчинку та дізнатися про подальші кар'єрні плани політика.

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Остання крапля терпіння

— З трибуни Верховної Ради Ви сказали, що останньою краплею перед виходом із фракції стали призначення Володимиром Зеленським Шурми, Татарова та Демченка, за які Вам соромно. Це єдина причина?

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— Це все дуже плавно і поступово накопичувалося, і ми не отримували зворотний зв'язок. Чому ми? Тому що разом із запорізькою командою, з якою ми пройшли увесь шлях від Зе!Команди до парламентських виборів, ми бачили, що відбувається у Запоріжжі, і багато питань для нас були принциповими. Це "червоні лінії", з якими ми не могли змиритися. У нас були діалоги з фракцією стосовно "смотрящих". Вони були у Запоріжжі у 2013-му році за Януковича і, що не дивно, вони є при нас. Ми неодноразово заявляли, що з цим треба якось боротись, але нас ніхто не чув.

А фінальна точка — це коли колишній голова партії "Слуга народу" відправляє депутата "Слуги народу" вирішувати якісь питання не до голови Обладміністрації, не до інших депутатів із Запоріжжя, а до людини, до якої вигідно відправити, скажімо так. Це був своєрідний Рубікон, який ми не могли перейти.

Потім дізналися, що коридорами Офісу президента ходить пан Шурма (з 23 листопада 2021 року – заступник керівника Офісу Президента України – Ред.) що викликало у нас обурення. Це людина, яка повністю заважала нам усі, як ми їх називали, три тури виборів. Перші два президентські та треті — парламентські. Ця людина представляла опозиційний блок, вона явно не проєвропейська. Саме вони застосовували технології з двійниками, коли місто засинало, а всі зелені бігборди починали заклеюватися. Та коли ми зривали зображення цих двійників, під ними було обличчя Шурми та його команди. Коли ми дізналися, що ця людина стане третьою за впливом у державі, були просто збентежені.

Змоделюємо ситуацію: 2019 рік, Володимир Зеленський обіцяє, що будуть нові люди, нові чисті особи, професіонали. Ми в це повірили. Та якщо взяти, що сьогодні відбувається і перенести на 2019 рік: стадіон, дебати, Володимир Зеленський та поряд з ним Татаров, Демченко, Шурма. Як Ви гадаєте, якщо місто за них не проголосувало, а проголосувало за мене, люди хотіли бачити їх поряд з цією владою? Я думаю ні.

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— Як Ви вважаєте, сам Зеленський вирішував, чи призначати їх чи ні, чи це була чиясь підказка?

— Я не знаю, але бачу фактаж. До останнього сподівався, що цього не станеться.

Слухати ніхто не хотів

— Як взагалі відбувається комунікація з президентом?

- Ніяк. Я востаннє спілкувався з президентом улітку. Це був, здається, або кінець червня, або початок липня 2020-го року.

Про те, що ми незадоволені тими подіями, що відбуваються, знали всі: Арахамія, Корнієнко, заступники голови фракції, тобто ті, до чиїх груп ми входимо. Цю думку, цю позицію ми доносили до кожного, та ніхто не слухав.

— Тобто голови цих груп також не передавали інформацію президенту?

— Я гадаю, передавали. Питання, що, напевно, вважали, що це неважливо. Що наша думка не має значення.

— У Вас виникали конфлікти з керівництвом фракції та колегами всередині "Слуги народу"?

— Бачення у нас завжди було своє на ті чи інші запитання. Але я щиро скажу, що на 100% підтримував усі ініціативи президента. Це було до 5-го числа, коли постало питання про усунення на два дні Разумкова від ведення засідань парламенту. І 7-го числа, коли ми вже мали голосувати за його відставку. Отут я вже не голосував за це все. Бо розумів, що Дмитро Разумков дуже співзвучний з тією позицією, яку доносимо ми. Ми були дуже близькі за тими зауваженнями до влади, як і Дмитро Олександрович. Тому ми бачили, що не можна чинити публічну кару за те, що людина має власну точку зору та відстоює власну позицію.

Колеги тиснули руку

— Рішення вийти з фракції Ви ухвалювали самостійно чи з кимось радилися?

— Я всі рішення, які стосуються мене, ухвалюю особисто. На мене в питанні ухвалення рішень вплинути ніхто не може. Єдине, я можу попросити чиюсь пораду, зокрема, у Разумкова щодо певної процедури за регламентом, оскільки він була головою Верховної Ради і більш професійним в цьому.

— Чи були люди, які Вас підтримали?

— Дуже багато людей зі "Слуги народу" підходили, тиснули руку, казали, що молодець, що сміливий вчинок. Тобто я бачу, що дуже багато хто бачить ті речі, які сьогодні відбуваються. Так, може, вони скуті якимись обставинами.

Можливо, люди, які пройшли до парламенту за списками, не можуть висловити свою позицію більш відверто.

Але відгук на підтримку моїх дій, тим паче, що маю сухий фактаж, є. І "слуги", які в цьому всьому вже два роки, які мають у регіонах схожі ситуації, чудово розуміють, про що я говорю.

— Ви перебуваєте у міжфракційному депутатському об'єднанні "Розумна політика". Чи є люди, які за Вашим прикладом віддадуть значок "Слуги народу"?

— Саме такі речі ми у МФО не обговорюємо. Я думаю, що це дещо неправильно стимулювати такі вчинки. Якщо людина до нього готова самостійно, вона дозріла, вона зробить це. Я не бачу сенсу нагнітати ситуацію.

Хто піде наступний?

— Разумков уже натякнув, що з фракції може вийти більше депутатів.

— Я думаю, що з Дмитром Олександровичем спілкуються усі, зокрема й представники МФО. Хтось спілкується тісніше, хтось менше. Він більше інформації отримує, тож може так говорити. Я можу не знати, що думає мій колега, та не виключаю, що Разумков позицію того чи іншого депутата-члена МФО може знати.

— Ви попереджали керівництво "Слуги народу" про те, що подаватимете цю заяву? Вони не намагалися відмовити Вас, залишити у своєму складі?

— У нас уже були пікові ситуації, ми попереджали керівництво, що можливий такий результат. Але конструктивного діалогу після цього ми не мали. І дій з боку фракції, Офісу президента, щоби до нас прислухалися, ми не бачили.

— Ви постійно кажете "ми", маючи на увазі колег із Запорізької області. Можете назвати їхні прізвища?

— Маю тісний контакт із Михайлом Крячком (народний депутат від "Слуги народу", входить до складу МФО "Розумна політика" – Ред.). У нас дуже схожі позиції з багатьох питань. У контексті "ми" спільно обговорюємо певні питання з ним усередині МФО, цю позицію щодо Шурми, ми про це говорили.

— Та за Вашим прикладом він залишити фракцію не може, адже він обирався за списком.

— Це практично неможливо, бо це втрата мандату.

Усі висновки зроблено

— Ви станете позафракційним нардепом і продовжите перебувати у "Розумній політиці". Чи є передумови, що депутати-мажоритарники також виходитимуть зі "Слуги народу" та МФО перетвориться на депутатську групу?

— Я знаю чітко позицію Дмитра Олександровича, знаю його бажання створювати політичну партію, я знаю його бажання створювати депутатську групу. Тому тут уже все логічно: якщо я сьогодні вже є членом МФО "Розумна політика", то якщо це трансформуватиметься у щось потужніше, я, звичайно, братиму участь у цьому. Та це питання краще поставте Разумкову. Він має план дій і він вибудовує ці ходи. Та для себе я зробив висновки, з ким буду надалі.