Денісовій відмовили у зустрічі із Саакашвілі, який вже блює кров'ю: що відбувається у в'язниці

Денисова не змогла зустрітися із Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"
Уповноважену Верховною Радою України з прав людини Людмилу Денісову у вівторок, 16 листопада, не пустили до ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
Про це вона повідомила у своєму Telegram.
Омбудсмен каже, що про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити в листі, який зараз готується.
"Намагатимуся зустрітися з керівництвом та головним лікарем пенітенціарної установи №18 з метою обговорення умов утримання та лікування Міхеіла Саакашвілі", – додала Денісова.
У якому стані політик?
Омбудмен Денісова отримала інформацію від грузинських лікарів, що у Саакашвілі почалося криваве блювання і йому необхідний гастроентеролог. Проте вже другий день консиліум не має доступу до Міхеїла для проведення відповідних процедур.
Затримання Саакашвілі
- Напередодні нових виборів Саакашвілі повернувся до Грузії та потрапив за ґрати. Він не був у країні вісім років. ЗМІ опублікували перші кадри арешту політика.
- Пізніше політик оголосив про голодування і через це у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією. Він відмовився від будь-якої медичної допомоги.
- Консиліум лікарів зробив термінову заяву про необхідність негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Внаслідок чого 8 листопада Саакашвілі на вертольоті вивезли із виправної колонії № 12.
- Політика доставляли до нової в'язниці із застосуванням сили, у ліфт його взагалі заносили. Політик навіть не став описувати дії грузинських силовиків, вказавши: "Без коментарів". На вході до будівлі Саакашвілі чіплявся за стіну але його заштовхали всередину. А потім, через його спротив, декілька осіб буквально занесли Саакашвілі в ліфт, після чого просто несли його коридором до палати.
Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.