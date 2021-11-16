Денісовій відмовили у зустрічі із Саакашвілі, який вже блює кров'ю: що відбувається у в'язниці

Денисова не змогла зустрітися із Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

Уповноважену Верховною Радою України з прав людини Людмилу Денісову у вівторок, 16 листопада, не пустили до ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це вона повідомила у своєму Telegram.

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Омбудсмен каже, що про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити в листі, який зараз готується.

"Намагатимуся зустрітися з керівництвом та головним лікарем пенітенціарної установи №18 з метою обговорення умов утримання та лікування Міхеіла Саакашвілі", – додала Денісова.

У якому стані політик?

Омбудмен Денісова отримала інформацію від грузинських лікарів, що у Саакашвілі почалося криваве блювання і йому необхідний гастроентеролог. Проте вже другий день консиліум не має доступу до Міхеїла для проведення відповідних процедур.

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Затримання Саакашвілі

Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.