Гордон: Разумков повинен конкретно назвати, хто пропонує 100 тис. дол. За його "голову"

Гордон (ліворуч) пояснив непросту ситуацію з Разумковим. Колаж "Сьогодні"

Конфлікт спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова зі "слугами народу" повинен бути вирішений всередині партії, а якщо хтось підкуповує депутатів для його відставки, то глава парламенту повинен назвати конкретні імена і вивести цих людей на чисту воду.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

Він нагадав, що Разумков – це висуванець "слуг народу", це частина політичної сили, і вони повинні всередині партії розбиратися з цим питанням.

"Як так вийшло, що він має іншу точку зору? Так і вийшло, у нього, напевно, інша точка зору. У них у фракції взагалі багато різних точок зору, тому що туди приходили люди різними групами. Де б вони всі були без Зеленського. Але зараз вони цього не пам'ятають, що він їх привів туди", – Гордон.

Журналіст прокоментував і чутки про те, що нібито пропонують депутатам гроші за відставку Разумкова. Він вважає, що з цим потрібно жорстко розібратися і назвати імена, хто скуповує голоси.

"Дмитро Олександрович теж повинен бути більш конкретним і сказати, хто кому запропонував 50 або 100 тисяч доларів. Треба бути конкретним. Якби до мене прийшли – я б у ту ж мить сказав. Разумкову треба більше рішучості. "Слугам народу" потрібно теж визначитися з Разумковим. Якщо він їм не подобається – відкличте його, це нормальна демократична процедура", – підкреслив Гордон.

У той же час він вважає, що Разумков не зобов'язаний підтримувати всі ініціативи команди, якщо вони, наприклад, неконституційні. Гордон привів в приклад засідання РНБО, членом якого теж є спікер Ради.

"Мені кілька членів РНБО кажуть: "Ось ми приходимо, нам приносять папку, в якій нічого немає і ми повинні голосувати на підставі чого?". Вони не хочуть, не голосують (раніше Разумков не підтримав санкції проти телеканалів Медведчука. – Ред.). Вони кажуть: "Згідно із законом, за Конституцією, санкції можна вводити стосовно громадян України тільки за тероризм. Чому ми повинні проти цієї групи вводити санкції, якщо там немає тероризму". Це нормально, це ж не КПРС за радянських часів, коли просто руки піднімали", – додав журналіст.

Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди олігархічний закон.

Тепер дійшло до того, що Разумкова можуть не запросити на з'їзд партії "Слуга народу" в Трускавці. Але якщо він туди таки потрапить, то його там чекає неприємна розмова.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, що говорять "слуги народу" про можливу відставку спікера Ради і що думають про конфлікт Разумкова з Арахамією.

До того ж, вже навіть в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією чи з олігархами.