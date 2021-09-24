Гордон: Разумков должен конкретно назвать, кто предлагает 100 тыс. долл. за его "голову"

Гордон (слева) объяснил непростую ситуацию с Разумковым. Коллаж "Сегодня"

Конфликт спикера Верховной Рады Дмитрий Разумкова со "слугами народа" должен быть решен внутри партии, а если кто-то подкупает депутатов для его отставки, то глава парламента должен назвать конкретные имена и вывести этих людей на чистую воду.

Такое мнение высказал в эфире телеканала Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

Он напомнил, что Разумков – это выдвиженец "слуг народа", это часть политической силы, и они должны внутри партии разбираться с этим вопросом.

"Как так получилось, что он имеет другую точку зрения? Так и получилось, у него, наверно, другая точка зрения. У них во фракции вообще много разных точек зрения, потому что туда приходили люди разными группами. Где бы они все были без Зеленского. Но сейчас они этого не помнят, что он их привел туда", – Гордон.

Журналист прокомментировал и слухи о том, что якобы предлагают депутатам деньги за отставку Разумкова. Он считает, что с этим нужно жестко разобраться и назвать имена, кто скупает голоса.

"Дмитрий Александрович тоже должен быть более конкретным и сказать, кто кому предложил 50 или 100 тысяч долларов. Надо быть конкретным. Если бы ко мне пришли – я бы тут же сказал. Разумкову надо больше решительности. "Слугам народа" нужно тоже определиться с Разумковым. Если он им не нравится – отзовите его, это нормальная демократическая процедура", – подчеркнул Гордон.

В то же время он считает, что Разумков не обязан поддерживать все инициативы команды, если они, например, неконституционные. Гордон привел в пример заседание СНБО, членом которого тоже является спикер Рады.

"Мне несколько членов СНБО говорят: "Вот мы приходим, нам приносят папку, в которой ничего нет и мы должны голосовать на основании чего?". Они не хотят, не голосуют (ранее Разумков не поддержал санкции против телеканалов Медведчука. – Ред.). Они говорят: "По закону, по Конституции, санкции можно вводить в отношении граждан Украины только за терроризм. Почему мы должен против этой группы вводить санкции, если там нет терроризма". Это нормально, это же не КПСС в советское время, когда просто руки поднимали", – добавил журналист.

Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.

Теперь дошло до того, что Разумкова могут не пригласить на съезд партии "Слуга народа" в Трускавце. Но если он туда таки попадет, то его там ждет неприятный разговор.

Читайте подробнее в нашем материале, что говорят "слуги народа" о возможной отставке спикера Рады и что думают о конфликте Разумкова с Арахамией.

Кроме того, уже даже в Офисе президента поставили ультиматум Разумкову, чтобы он определился – спикер со своей партией или с олигархами.