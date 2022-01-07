ДБР відповіло на заяву "ЄС" щодо арешту "Прямого" та "5 каналу"

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

ДБР повідомляє, що інформація про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал" не відповідає дійсності.

Про це йдеться на сайті відомства.

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Зазначається, що суд обґрунтовано ухвалив рішення про арешт майна підозрюваного (п'ятого президента України Петра Порошенка), яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна належить йому на праві власності, зокрема це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

"Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдінг "Вільні медіа", що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався", – заявили у ДБР.

У відомстві наголосили, що у зв'язку із ухваленням згаданого судового рішення якихось обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.

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"З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження повідомляємо, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно відповідних державних реєстрів є п’ятий Президент України, повноваження якого припинено", – підсумували в ДБР.

Зазначається, що рішенням суду заборонено лише відчужувати арештоване майно, що не позбавляє власника користуватись іншими правами.

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