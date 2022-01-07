ГБР ответило на заявление "ЕС" об аресте "Прямого" и "5 канала"

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

ГБР сообщает, что информация об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал" не соответствует действительности.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Реклама

Отмечается, что суд обоснованно принял решение об аресте имущества подозреваемого (пятого президента Украины Петра Порошенко), которое согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра Ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

"Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа", что не соответствует действительности, поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался", – заявили в ГБР.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с принятием упомянутого судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не состоялось.

Реклама

"Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующих государственных реестров является пятый президент Украины, полномочия которого прекращены", – подытожили в ГБР.

Отмечается, что решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, которое не лишает собственника пользоваться другими правами.

Подозрение пятому президенту