"Це можна зробити за п'ять хвилин": Клімкін попередив українців про прорив мігрантів

Клімкін заявив, що міграційна криза – це абсолютний шантаж з боку Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"
Колишній міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін заявив, що вторгнення біженців через українські кордони цілком реальне, тому наша країна має бути готовою.
Про це він повідомив в інтерв'ю "Сьогодні".
"Це можна зробити за 5 хвилин. Зараз вони туди прилітають, їх годують, навіть декому платять гроші. Вони йдуть до кордону, створюють там табори біженців. Це абсолютний шантаж з боку Путіна. На фоні енергетичної кризи він створює ще й міграційну. А переорієнтувати їх на український кордон — це просто їм сказати: "Ось є Україна, у неї безвізовий режим з ЄС. Ви потрапряєте в Україну, а потім якимось чином до Європи". Білоруські друзі, з якими я спілкуюсь, кажуть, що саме такою логікою хочуть переорієнтувати ті потоки. І це буде доба, коли вони це зможуть зробити", – сказав ексголова МЗС.
Крім того, Клімкін прокоментував пропозицію політиків із Берліна відправити в Україну мігрантів. Він сказав, що невдоволення треба показувати підбираючи слова.
"Я би не відповідав так різко німцям. Тим більше, що і канцлер буде від соціал-демократів, і президент пан Штайнмаєр від соціал-демократів. І нам просто говорити і піднімати градус риторики, особливо вживаючи некоректні висловлювання аж ніяк немає сенсу. Тим більше від Ради нацбезпеки. Політики мають робити політичні заяви, а РНБО має займатися безпекою. Саме тому відповідь має бути чіткою, жорсткою, але цілком коректною і ввічливою. Оскільки німці — наші партнери і це не їхня офіційна позиція", – сказав він.
Нагадаємо, Надзвичайний та Повноважний Посол України Андрій Гончарук досить різко висловився у бік Німеччини стосовно мігрантів. Він заявив, що про них мають дбати німці, а не українці.
Міграційний терор Лукашенка
- На початку липня білоруський диктатор Олександр Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, "заваливши" цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
- У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна передала Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу.
- Вже на початку вересня Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення ухвалив президент Анджей Дуда.
- Ситуація на кордоні знову загострилася 8 листопада. В цей день велика колона мігрантів, у супроводі силовиків у військовій формі зі зброєю, рушила з території Білорусі до кордону з Польщею.
- Мігранти декілька разів намагалися прорватися на територію Польщі. Декому це вдалося, їх затримали правоохоронці.
Також нагадаємо, ЄС вже покарав режим Лукашенка новими санкціями.