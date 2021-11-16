"Это можно сделать за пять минут": Климкин предупредил украинцев о прорыве мигрантов

Климкин заявил, что миграционный кризис это абсолютный шантаж со стороны Путина. Фото: коллаж "Сегодня"
Бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин заявил, что вторжение беженцев через украинские границы вполне реально, поэтому наша страна должна быть готова.
Об этом он сообщил в интервью "Сегодня".
"Это можно сделать за 5 минут. Сейчас они туда прилетают, их кормят, даже кое-кому платят деньги. Они идут к границе, создают там лагеря беженцев. Это абсолютный шантаж со стороны Путина. На фоне энергетического кризиса он создает еще и миграционный. А переориентировать их на украинскую границу – это просто им сказать: "Вот есть Украина, у нее безвизовый режим с ЕС. Вы попадете в Украину, а потом каким-то образом в Европу". Белорусские друзья, с которыми я общаюсь, говорят, что именно такой логикой хотят переориентировать те потоки. И это будут сутки, когда они это смогут сделать", – сказал экс-глава МИД.
Кроме того, Климкин прокомментировал предложение политиков из Берлина отправить в Украину мигрантов. Он сказал, что недовольство надо показывать подбирая слова.
"Я бы не отвечал так резко немцам. Тем более что и канцлер будет от социал-демократов, и президент господин Штайнмайер от социал-демократов. И нам просто говорить и поднимать градус риторики, особенно употребляя некорректные высказывания отнюдь нет смысла. Тем более от Совета нацбезопасности. Политики должны делать политические заявления, а СНБО должен заниматься безопасностью. Именно поэтому ответ должен быть четким, жестким, но вполне корректным и вежливым. Поскольку немцы — наши партнеры и это не их официальная позиция", – сказал он.
Напомним, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Андрей Гончарук довольно резко высказался в сторону Германии по поводу мигрантов. Он заявил, что о них должны заботиться немцы, а не украинцы.
Миграционный террор Лукашенко
- В начале июля белорусский диктатор Александр Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина передала Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
- Ситуация на границе вновь обострилась 8 ноября. В этот день большая колонна мигрантов, в сопровождении силовиков в военной форме с оружием, двинулась с территории Беларуси к границе с Польшей.
- Мигранты несколько раз пытались прорваться на территорию Польши. Некоторым это удалось, их поймали правоохранители.
Также напомним, ЕС уже наказал режим Лукашенко новыми санкциями.