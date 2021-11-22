Якщо РФ нападе – Україні допоможуть: Данілов надіслав Путіну прозорий натяк

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Західні партнери України готові надати підтримку у разі наступу Росії. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю "Укрінформу".

Данілов зазначив, що США, Велика Британія та Канада є партнерами України і багато нам допомагають.

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За його словами, країни обмінюються одна з одною розвідувальною інформацією, і тому всі в курсі того, що відбувається, і погроз, що насуваються на Україну з боку РФ.

"Не секрет, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тому майже всі розуміють, що відбувається. Єдине, що залишилося невідомим, то це те, чи буде наступати Путін, і якщо буде, то коли. Втім, ми повинні бути готовими у будь-якому разі, і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу "Ч", – зазначив секретар РНБО.

Також він зазначив, що Канаді не буде складно підтримати пропозицію щодо вступу України до НАТО.

"Проблема в інших країнах, які входять до ЄС і вважають, що поки що рано приймати таке рішення. У будь-якому випадку ми зможемо їх переконати, і рано чи пізно Україна стане членом Альянсу", – зазначив він.

Напад на Україну