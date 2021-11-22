Если РФ нападет – Украине помогут: Данилов послал Путину прозрачный намек

Данилов заверил, что у Украины есть поддержка других стран / Фото: Коллаж: Сегодня
Западные партнеры Украины готовы оказать поддержку в случае наступления России. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу".
Данилов отметил, что США, Великобритания и Канада являются партнерами Украины и много нам помогают.
По его словам, страны обмениваются друг с другом разведывательной информацией, и поэтому все в курсе происходящего и надвигающихся на Украину угроз со стороны РФ.
"Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит. Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин, и если будет, то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае, и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч", – отметил секретарь СНБО.
Также он отметил, что Канаде не будет сложно поддержать предложение о вступлении Украины в НАТО.
"Проблема в других странах, которые входят в ЕС и считают, пока что рано принимать такое решение. В любом случае мы сможем их убедить, и рано или поздно Украина станет членом Альянса", – отметил он.
Нападение на Украину
- 21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, что нападение планируется на конец января – начало февраля, а сейчас российская сторона проводит ряд психологических операций, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и спровоцировать протесты, в том числе и против COVID-вакцинации.
- Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ранее заявлял: для Украины очевиден тот факт, что Россия наращивает военные силы вблизи нашей границы и ситуация уже напоминает события начала 2014 года, которые закончились вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма.
- Москва продолжает уверять, что передислокация российских войск не несет никому угрозы, а Киев делает заявления, что России нельзя верить.
- 11 ноября агентство Bloomberg сообщило, что США предупредили своих европейских союзников о возможной эскалации конфликта в Украине. Оценки Вашингтона основываются на информации, которую имеет американская сторона, но которая пока не передана Евросоюзу.
- Неделей ранее Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.