Если РФ нападет – Украине помогут: Данилов послал Путину прозрачный намек

Данилов заверил, что у Украины есть поддержка других стран / Фото: Коллаж: Сегодня

Западные партнеры Украины готовы оказать поддержку в случае наступления России. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

Данилов отметил, что США, Великобритания и Канада являются партнерами Украины и много нам помогают.

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По его словам, страны обмениваются друг с другом разведывательной информацией, и поэтому все в курсе происходящего и надвигающихся на Украину угроз со стороны РФ.

"Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит. Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин, и если будет, то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае, и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч", – отметил секретарь СНБО.

Также он отметил, что Канаде не будет сложно поддержать предложение о вступлении Украины в НАТО.

"Проблема в других странах, которые входят в ЕС и считают, пока что рано принимать такое решение. В любом случае мы сможем их убедить, и рано или поздно Украина станет членом Альянса", – отметил он.

Нападение на Украину