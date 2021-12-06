"Будуть великі розв'язки": Лукашенко дав дивний натяк по Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує великих змін у відносинах між Білоруссю, Росією та Україною. Про це повідомляє прес-служба білоруського лідера

"Ще багато зміниться за цей місяць. Ви ще багато побачите. Ми побачимо цю розв'язку від Чорного до Балтійського моря, до чого прийдемо", – сказав він.

При цьому білоруський лідер підкреслив, що Москва не виношує планів нападу на Україну, проте уважно стежить за тим, що відбувається в будинку у південного сусіда.

Реклама

"І те, що там в Україні твориться і що планують натовці та американці там, неприйнятне не лише для Росії, а й для нас, бо тут ми поряд", – зазначив він.

Як підсумок, Лукашенко очікує, що січень-лютий 2022 стане багато в чому вирішальним часом у тристоронніх відносинах.

"Тому якісь розв'язки, я думаю, дуже великі, будуть і після Нового року", – анонсував він.

Загроза вторгнення РФ

Голова управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року . Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.

Крім того, агентство Bloomberg з посиланням на американську розвідку повідомило, що Росія посилює своє військове угруповання в окупованому Криму новими військами, які почала перекидати Москва туди із 15 листопада.

В очікуванні переговорів

1 грудня, говорячи про ймовірність введення військ Росії на територію України президент РФ Володимир Путін сказав, що про це говорили ще на початку року, і цього не сталося.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію щодо України , Мовляв, вторгнення стане великою помилкою і будуть серйозні наслідки для Кремля.

Реклама

7 грудня мають відбутися важливі переговори президентів РФ та США . Головною темою розмови стане українське питання. Багато експертів та політиків зазначають, що Путін навмисно лякає військами, щоб вибити собі сильнішу позицію на зустрічі з Байденом. Також відомо, що Кремль зажадав від Заходу гарантій нерозширення НАТО на схід, тобто залишити Україну поза межами Альянсу.

Тим часом, західні ЗМІ навіть опублікували план нападу РФ на Україну. За даними журналістів The Washington Post та Bild, Росія готує три етапи вторгнення – Спершу в бій підуть бойовики.