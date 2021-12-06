"Будут большие развязки": Лукашенко дал странный намек по Украине

Лукашенко анонсировал большие "развязки" между РФ и Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает большие перемены в отношениях между Беларусью, Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Еще многое поменяется за этот месяц. Вы еще многое увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем", – сказал он.

При этом белорусский лидер отметил, что Россия не вынашивает планов нападения на Украину, однако внимательно следит за тем, что происходит в доме у южного соседа.

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"И то, что там в Украине творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом, – отметил он.

Как итог, Лукашенко ожидает, что январь-февраль 2022 года станет во многом решающим временем в трёхсторонних отношениях.

"Поэтому какие-то развязки — я думаю, очень большие — будут и после Нового года", – анонсировал он.

Угроза вторжения РФ

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщило, что Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму новыми войсками, которые начала перебрасывать Москва туда с 15 ноября.

В ожидании переговоров

1 декабря, говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что об этом говорили еще в начале года, и этого не случилось.

В тоже время госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию насчет Украины, мол, вторжение станет большой ошибкой и будут серьезные последствия для Кремля.

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7 декабря должны состоятся важные переговоры президентов РФ и США. Главной темой разговора станет украинский вопрос. Многие эксперты и политики отмечают, что Путин намеренно пугает войсками, чтобы выбить себе более сильную позицию на встрече с Байденом. Также известно, что Кремль потребовал от Запада гарантий нерасширения НАТО на восток, то есть оставить Украину вне Альянса.

Тем временем западные СМИ даже опубликовали план нападения РФ на Украину. По данным журналистов The Washington Post и Bild, Россия готовит три этапа вторжения – сначала в бой пойдут боевики.