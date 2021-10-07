Більше не спікер: Разумков вперше вийшов на вулицю в новому статусі і поспілкувався з виборцями (відео)

Разумков пройшовся по вулиці і перейшов дорогу на червоний сигнал сфетофора / Колаж "Сегодня"

Після відставки рядовий народний депутат Дмитро Разумков вперше за довгий час вийшов на вулицю біля Верховної Ради і по дорозі з комітетів в парламент поспілкувався з простими українцями. Його радо зустріли нечисленні перехожі, а також вітально посигналив водій. У відповідь політик йому помахав.

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Рідкісний пішохід

Відзначимо, що в статусі спікера Верховної Ради Разумкова неможливо було помітити в урядовому кварталі. Пішки між державними будівлями він пересувався лише на початку роботи народним депутатом.

Максимум, де з'являвся Разумков на вулиці – це на офіційних заходах, де було обмежено пересування громадян.

Як пройшов день відкликання