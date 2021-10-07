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Больше не спикер: Разумков впервые вышел на улицу в новом статусе и пообщался с избирателями (видео)

Эксклюзив
Ирина Ковальчук, Дмитрий Гордийчук
7 октября, 18:23
Ранее на улице Грушевского было невозможно встретить спикера Разумкова

Разумков прошелся по улице и перешел дорогу на красный сигнал светофора / Коллаж "Сегодня"

После отставки рядовой народный депутат Дмитрий Разумков впервые за долгое время вышел на улицу возле Верховной Рады и по дороге из комитетов в парламент пообщался с простыми украинцами. Его радушно встретили немногочисленные прохожие, а также приветственно посигналил водитель. В ответ политик ему помахал.

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Редкий пешеход

Отметим, что в статусе спикера Верховной Рады Разумкова невозможно было заметить в правительственном квартале. Пешком между государственными зданиями он передвигался лишь в начале работы народным депутатом.

Максимум, где появлялся Разумков на улице – это на официальных мероприятиях, где было ограничено передвижение граждан.

Как прошел день отзыва

  • 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины".
  • Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
  • Главным кандидатом на замену изначально назывался именно Стефанчук. Читайте подробней в нашей статье, почему именно его хотели видеть спикером ВР.
  • Также ожидается, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет назначен первым вице-спикером парламента – на должность, которую занимал Стефанчук.
  • Верховная Рада сегодня так и не успела назначить нового главу парламента и перенесла этот вопрос на завтра, 8 октября. Об этом объявила вице-спикер Елена Кондратюк.

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