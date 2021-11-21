Авіаудари, заворушення та десант в Одесі – дата нападу Росії

Буданов вважає, що для вторгнення будуть використані танки та артилерія / Фото: Колаж: Сьогодні
Біля кордонів України Росія зосередила близько ста тисяч військових і готує на початку наступного року напад. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноброни України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times.
За його словами, напад планується наприкінці січня – на початку лютого, а нині російська сторона проводить низку психологічних операцій, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та спровокувати протести, зокрема і проти COVID-вакцинації.
"Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які показують, що люди настроєні проти уряду", – заявив Буданов.
Він припускає, що така атака, найімовірніше, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими розпочнуться повітряно-десантні атаки на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі й меншим вторгненням – через Білорусь.
"Атака, яку готує Росія, буде набагато більш руйнівною, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався в 2014 році", – зазначив Буданов.
Також він розповів, що російські військові навчання "Захід-21", які відбулися цього року, показали, що Росія може одночасно перекинути до 3500 десантників та спеціальних військовослужбовців.
"Крім того, РФ нарощує чисельність військ та систем озброєння в окупованому Криму, розміщуючи, зокрема, системи балістичних ракет малої дальності "Іскандер" та інші види зброї в інших місцях поблизу кордону", – зазначив він.
Ще Буданов сказав, що РФ намагається підняти антиурядові настрої в Україні через ситуацію з "вагнерівцями".
Захоплення України
- Представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович раніше заявляв: для України очевидним є той факт, що Росія нарощує військові сили поблизу нашого кордону і ситуація вже нагадує події початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію утриматися від воєнних провокацій та планів щодо можливого нападу на Україну, а також запобігти загостренню ситуації на кордоні, де помічено велике скупчення військ.
- Взимку Росія, найімовірніше, спробує дестабілізувати Україну, застосовуючи, зокрема, воєнні методи. Про це пише видання Financial Times.
- Москва продовжує запевняти, що передислокація російських військ не становить нікому загрози, а Київ робить заяви, що Росії не можна вірити.
- 11 листопада агентство Bloomberg повідомило, що США попередили своїх європейських союзників про можливу ескалацію конфлікту в Україні. Оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, яку має американська сторона, але яка поки що не передана Євросоюзу.
- За тиждень до цього Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.