Авиаудары, беспорядки и десант в Одессе – дата нападения России

Буданов считает, что для вторжения будут использованы танки и артиллерия / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле границ Украины Россия сосредоточила около ста тысяч военных и готовит в начале следующего года нападение. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times.

По его словам, нападение планируется на конце января-начале февраля, а сейчас российская сторона проводит ряд психологических операций, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и спровоцировать протесты, их усилия включают протесты против COVID-вакцинации.

Реклама

"Они хотят разжечь беспорядки из-за протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства", – заявил Буданов.

Он не исключил, что такая атака, скорее всего, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.

"Атака, которую готовит Россия, будет гораздо разрушительнее, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году", – отметил Буданов.

Также он рассказал, что российские военные учения "Запад-21", которые проходили в этом году, показали, что Россия, например, может одновременно перебросить до 3500 десантников и военнослужащих специальных операций.

"Кроме того, РФ наращивает численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, размещая, в частности, системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" и другие виды оружия в других местах вблизи границы", – отметил он.

Кроме того, Буданов сказал, что РФ пытается поднять антиправительственные настроения в Украине с помощью ситуации с "вагнеровцами".

Реклама

Захват Украины