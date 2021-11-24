Авіація, безпілотники та патруль: Україна посилила охорону кордону через мігрантів Лукашенка

Україна готова зустріти мігрантів. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з метою недопущення міграційної кризи на кордоні з Білоруссю розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Вона координується Державною прикордонною службою та проводиться разом із силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Як зазначив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко, на сьогоднішній день на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків мігрантів в Україну.

"Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася", – зазначив він.

Фото: dpsu.gov.ua

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Зазначається, що головне завдання операції – не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону. Крім того, для керівництва операцією та оперативного обміну інформацією створено спеціальні штаби.

Як посилили охорону кордону?

Контроль за режимом державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп мігрантів.

В охороні кордону активно застосовуватимуться для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.

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Фото: dpsu.gov.ua

Окрім цього, передбачене суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону. У межах контрольованих прикордонних районів виставлятимуться контрольні пости на автомобільних дорогах та проходитиме патрулювання основних шляхів, що прямують до державного кордону, а також проводитимуться перевірки автобусних і залізничних станцій і здійснюватимуться превентивні заходи в населених пунктах прикордоння.

Міграційна криза