Авиация, беспилотники и патруль: Украина усилила охрану границы из-за мигрантов Лукашенко

Украина готова встретить мигрантов. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине с целью недопущения миграционного кризиса на границе с Беларусью началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Как отметил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко, на сегодняшний день на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину и поэтому правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.
"Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась", – отметил он.
Первый заместитель председателя ГПСУ добавил, что ее главная задача – не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину и для этого обеспечивается координация действий всех задействованных сил.
Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа Межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.
Как усилили охрану границы?
Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.
В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.
Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых приграничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья.
Миграционный кризис
- В начале июля белорусский диктатор Александр Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами.
- Ситуация на границе вновь обострилась 8 ноября. В этот день большая колонна мигрантов двинулась с территории Беларуси к границе с Польшей.
- Мигранты несколько раз пытались прорваться на территорию Польши. Некоторым это удалось, их задержали правоохранители. 22 ноября Польша заявила о новом штурме границы.
- Украина тоже готовится к возможному наплыву мигрантов, поскольку есть вероятность, что Лукашенко с Путиным устроят нам миграционный кризис. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказывал, как Беларусь "подложила свинью" Украине.
- Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что резервистам придут повестки. В свою очередь Верховная Рада приняла закон, которым разрешила пограничникам применять оружие.