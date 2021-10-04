Запущена процедура отзыва спикера Верховной Рады Украины

Запущена процедура отставки спикера Верховной Рады Украины, о которой говорилось последнюю неделю.
"По представлению народного депутата Давида Арахамия запускается процедура отзыва Председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом!", – об этом написал на своей официальной странице в Телеграме Дмитрий Разумков.
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Буквально за час до этого глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия побывал в Офисе президента Украины, после чего вернулся в Верховную Раду, решать вопрос с повесткой дня на ближайшее заседание ВР и вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Как развивались события
- 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
- После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
- Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
- Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
- На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".
- Во время съезда "Большой фракции" политической партии "Слуга народа", которая проходит в Трускавце, собрала более 150 подписей за инициирование отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.