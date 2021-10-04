Запущена процедура отзыва спикера Верховной Рады Украины

Запущена процедура отставки спикера Верховной Рады Украины, о которой говорилось последнюю неделю.

"По представлению народного депутата Давида Арахамия запускается процедура отзыва Председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом!", – об этом написал на своей официальной странице в Телеграме Дмитрий Разумков.

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Буквально за час до этого глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия побывал в Офисе президента Украины, после чего вернулся в Верховную Раду, решать вопрос с повесткой дня на ближайшее заседание ВР и вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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