Все по феншую: Порошенко рассказал, почему решил вернуться в Украину 17 января

После прилета в Украину Порошенко поедет в суд / Фото: Коллаж: Сегодня
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в интервью изданию Левый берег рассказал, почему он решил вернуться в Украину именно 17 января.
По его словам, именно с этой даты, после новогодних каникул, в Украине начинается политический сезон
"Политический сезон в Украине начинается только с завтрашнего дня ( с 17 января. – Ред.). До этого в стране были новогодние праздники. Президент отдыхал, его камарилья – тоже. Вот поэтому я решил вернуться именно 17 числа. Мои адвокаты предложили суду, что готовы приехать 17-го, и, если суд считает нужным, может назначить на этот день заседание. Как известно, они поставили 11 часов (начало судебного заседания. – Ред.) чтобы мы не успели никуда заехать (из аэропорта. – Ред.), поэтому мы поедем сразу в суд. Я готов вместе со своими защитниками продемонстрировать обществу абсолютное ничтожество обвинения. Даже не ничтожность – его отсутствие. Там даже нечего комментировать", – сказал он в интервью.
Также Порошенко напомнил, что ровно год назад в РФ посадили в тюрьму оппозиционера Алексея Навального, и это произошло тоже 17 января.
"Часто вспоминают Навального (СМИ указывают на то, что он также вернулся в Россию 17 января, но год назад – Ред.), вместе с ним – "список Магнитского". Если власть будет идти подобным путем, санкции в виде аналогичного списка Магнитского для них, как для исполнителей, неотвратимы", – сказал он.
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В чем подозревают Порошенко
- Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
- 17 декабря днем следователи бежали за машиной Порошенко, надеясь вручить ему повестку. Через несколько часов политика заметили в международном аэропорту Киева. А 18 декабря он сообщил, что отправился в давно запланированный дипломатический визит за границу.
- Пока в пяти уполномоченных органах решают судьбу политика и бизнесмена Петра Алексеевича, он сам раздает интервью за границей. Он рассказал, что ради допроса в Государственном бюро расследований не собирался ломать свой график зарубежных поездок как государственного деятеля.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что со временем люди все поймут.
- 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество Порошенко по ходатайству прокуроров, которые не дождались ответов на свои вопросы. Порошенко после ареста его имущества свою реакцию опубликовал на своих страницах в соцсетях.
- 12 января Порошенко подтвердил, что 17 января вернется в Украину из Варшавы (Польша), и предупредил власть, чтобы его не пугали арестом. Также он уверен, что его не отправят в СИЗО.
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