Все по феншую: Порошенко рассказал, почему решил вернуться в Украину 17 января

После прилета в Украину Порошенко поедет в суд / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в интервью изданию Левый берег рассказал, почему он решил вернуться в Украину именно 17 января.

По его словам, именно с этой даты, после новогодних каникул, в Украине начинается политический сезон

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"Политический сезон в Украине начинается только с завтрашнего дня ( с 17 января. – Ред.). До этого в стране были новогодние праздники. Президент отдыхал, его камарилья – тоже. Вот поэтому я решил вернуться именно 17 числа. Мои адвокаты предложили суду, что готовы приехать 17-го, и, если суд считает нужным, может назначить на этот день заседание. Как известно, они поставили 11 часов (начало судебного заседания. – Ред.) чтобы мы не успели никуда заехать (из аэропорта. – Ред.), поэтому мы поедем сразу в суд. Я готов вместе со своими защитниками продемонстрировать обществу абсолютное ничтожество обвинения. Даже не ничтожность – его отсутствие. Там даже нечего комментировать", – сказал он в интервью.

Также Порошенко напомнил, что ровно год назад в РФ посадили в тюрьму оппозиционера Алексея Навального, и это произошло тоже 17 января.

"Часто вспоминают Навального (СМИ указывают на то, что он также вернулся в Россию 17 января, но год назад – Ред.), вместе с ним – "список Магнитского". Если власть будет идти подобным путем, санкции в виде аналогичного списка Магнитского для них, как для исполнителей, неотвратимы", – сказал он.

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