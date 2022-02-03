Война должна закончиться мирным способом – первое заявление Эрдогана в Украине

Реджеп Эрдоган прибыл в Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал первое заявление после прибытия в Киев. Он заявил, что конфликт между Украиной и Россией должен разрешаться мирным способом и в соответствии с международным правом.

Об этом он написал в Twitter.

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Эрдоган также отметил, что Турция готова внести свой вклад в поддержание мирной и безопасной среды в своем регионе.

"Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина и напряжением в регионе. Турция как черноморская страна призывает все стороны действовать сдержанно и вести диалог для поддержания мира в регионе", – сказал он.

Президент Турции заявил, что в последние годы наши страны добились значительных успехов в сфере торговли, инвестиций, туризма и оборонной промышленности.

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"Мы стремимся достичь нашей цели по объему торговли в 10 миллиардов долларов. Мы скоро достигнем этой цели благодаря Соглашению о свободной торговле, которое мы подпишем", – сказал он.

Турция хочет помирить Украину и Россию