Война должна закончиться мирным способом – первое заявление Эрдогана в Украине

Реджеп Эрдоган прибыл в Киев. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал первое заявление после прибытия в Киев. Он заявил, что конфликт между Украиной и Россией должен разрешаться мирным способом и в соответствии с международным правом.
Об этом он написал в Twitter.
Эрдоган также отметил, что Турция готова внести свой вклад в поддержание мирной и безопасной среды в своем регионе.
"Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина и напряжением в регионе. Турция как черноморская страна призывает все стороны действовать сдержанно и вести диалог для поддержания мира в регионе", – сказал он.
Президент Турции заявил, что в последние годы наши страны добились значительных успехов в сфере торговли, инвестиций, туризма и оборонной промышленности.
"Мы стремимся достичь нашей цели по объему торговли в 10 миллиардов долларов. Мы скоро достигнем этой цели благодаря Соглашению о свободной торговле, которое мы подпишем", – сказал он.
Турция хочет помирить Украину и Россию
- 26 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между Киевом и Москвой, увеличившей количество своих войск возле границы Украины. В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.
- Президент Турции Эрдоган считает, что вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно. По его словам, Россия и Украина не решатся на силовое противостояние друг с другом.
- Эрдоган предложил организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина, причем с глазу на глаз. У Путина ответили на предложение.
- Кроме того, Турция предложила решить вопрос Донбасса в Стамбуле.