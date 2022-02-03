Війна має закінчитися мирним способом – перша заява Ердогана в Україні

Реджеп Ердоган прибув до Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив першу заяву після прибуття в Київ. Він заявив, що конфлікт між Україною та Росією має вирішуватися мирним способом та відповідно до міжнародного права.

Про це він написав у Twitter.

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Ердоган також зазначив, що Туреччина готова зробити свій внесок у підтримку миру та безпеки у своєму регіоні.

"Ми уважно стежимо за викликами, з якими стикається Україна, та напруженістю в регіоні. Туреччина, як чорноморська країна, закликає всі сторони діяти стримано та вести діалог задля підтримання миру в регіоні", – сказав він.

Президент заявив, що останніми роками наші країни досягли значних успіхів у сфері взаємної торгівлі, інвестицій, туризму та оборонної промисловості.

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"Ми прагнемо досягти нашої мети за обсягом торгівлі в 10 мільярдів доларів. Ми скоро досягнемо цієї мети завдяки Угоді про вільну торгівлю, яку ми підпишемо", – анонсував він.

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