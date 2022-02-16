В США строго предупредили Россию о последствиях признания "Л/ДНР"

Венди Шерман прокомментировала голосование про ОРДЛО в Госдуме РФ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Признание Россией "независимыми" оккупированных ею районов Донецкой и Луганской областей Украины будет означать выход РФ из Минских соглашений, считают в Госдепе США.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью Украинской правде.

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"Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власти отвергли свои обязательства по Минским соглашениям, определяющим путь к политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей Донбасса, которые с 2014 года находятся под контролем российских „марионеток". Это будет очередной попыткой подорвать суверенитет и целостность Украины", – сказала Шерман.

Она подчеркнула, что это будет четкая и очередная попытка взорвать суверенитет и целостность Украины.

Госдума хочет признать "Л/ДНР"

19 января депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

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14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.

По итогам голосования депутаты Госдумы Российской Федерации поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР".

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Министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада будет осуждать такое решение Госдумы России, если оно будет принято. Однако Рада не сможет повлиять на решение Госдумы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не согласится с российской трактовкой Минских соглашений. По мнению Кремля, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей должны быть интегрированы в состав страны на особых условиях.

Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко, комментируя принятие Госдумой РФ решения по "ЛДНР", заявила, что Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Государственной думы России, проголосовавших за "признание" так называемых "республик".

Признание Россией т.н. "Л/ДНР" будет означать сознательный выход России из Минских договоренностей, сказал в комментарии "Сегодня" спикер МИД Олег Николенко.

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