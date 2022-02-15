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В Госдуме РФ выступили против признания "Л/ДНР"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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15 февраля, 11:12
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Константин Затулин отметил, что необходимо передать также обращение в МИД РФ
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство депутатов Государственной думы Российской Федерации должны проголосовать за то, чтобы отложить вопрос признания РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщил первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, сообщает "Эхо Москвы".

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"Вынужденная мера"

Также он заявил, что необходимо передать соответствующее обращение в МИД РФ.

"Признание "ДНР" и "ЛНР", сделанное сейчас, означает наш выход из Минских договоренностей, разрушение всех наших линий на разрешение этого конфликта, способно спровоцировать новый виток напряженности, и в этом смысле не принесет пользы", – сказал Затулин.

Константин Затулин. Фото – Википедия.
Константин Затулин. Фото – Википедия.

При этом Затулин отметил, что поставка вооружений в так называемые "ДНР" и "ЛНР" со стороны РФ – это "вынужденная мера в силу тех демонстративных и лихорадочных поставок вооружений западных стран".

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"В процессе сегодняшнего обсуждения мы не должны зарекаться, что вообще не собираемся признавать "ДНР", "ЛНР". Если Украина нападет на "ДНР" и "ЛНР," тогда возникнет повод для их признания", – заявил он.

Законопроект в России

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

Также 14 февраля стало известно, что профильный комитет Госдумы РФ поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики".

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Напомним, 2 января заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что перспективы восстановления мира на Донбассе отдаляются на неопределенный срок.

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