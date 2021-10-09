В крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон

У копов есть две версии смерти Антона Полякова / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат "Слуги народа" Галина Янченко сообщила, что в крови умершего 8 октября ее коллеги Антона Полякова найден алкоголь и метадон.

Об этом Галина Янченко написала в Facebook.

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Подозрение на отравление

В пятницу, 8 октября, в Киеве был найден мертвым 33-летний депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". При этом, как информируют СМИ, со ссылкой на собственные источники в МВД, сердце нардепа могло остановиться из-за отравления.

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Ранее в комментарии "Сегодня" врач-кардиолог Анна Солощенко рассказала, что означает диагноз, который определила судмедэкспертиза. В разговоре не исключался вариант отравления.

Что известно об Антоне Полякове?

Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.

Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.

А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020 году стал членом партии "За майбутнє".

Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков.

8 октября Поляков умер в Киеве. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Накануне смерти депутат рассказывал, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.