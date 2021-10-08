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Поляков отравился водкой? Шуфрич поспорил с Камельчуком о смертельной дозе алкоголя

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
8 октября, 21:02
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В прямом эфире разгорелась дискуссия депутатов, мог ли покойный Антон Поляков отравиться водкой
Депутаты Нестор Шуфрич и Юрий Камельчук обсудили в эфире смертельную дозу алкоголя / Коллаж "Сегодня"
Депутаты Нестор Шуфрич и Юрий Камельчук обсудили в эфире смертельную дозу алкоголя / Коллаж "Сегодня"

В прямом эфире разгорелась дискуссия депутатов, мог ли умерший в ночь на 8 октября народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков отравиться водкой.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил во время ток-шоу "Большая пятница" на телеканале "Украина 24", что 300 грамм водки могут стать причиной смерти человека. Однако коллега Шуфрича в парламенте от "Слуги народа" Юрий Камельчук высказал другое предположение.

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"Даже триста грамм водки могут стать причиной смерти", – заявил Шуфрич.

Однако Камельчук сразу же возразил: "Это много".

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Но нардепа от ОПЗЖ уже было не остановить. Шуфрич предложил устроить эксперимент: "Мы можем выйти и это попробовать. Ну не дай Бог".

В конце разговора оба депутата признались, что не употребляют алкоголь. А Юрий Камельчук рассказал историю, как ему стало плохо из-за 50 грамм водки: "Это был последний раз в жизни, когда я помню, что пил алкоголь. С друзьями однажды вечером на голодный желудок каких-то 50 грамм. Это же немного – для настроения, говорят… Меня откачивали полдня родители вместе со "скорой". Просто был неудачный момент".

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Что известно

  • Напомним, начальник полиции Киева Иван Выгивский сообщил, что в теле народного депутата Антона Полякова было обнаружено около 1 промилле алкоголя. Обнародованная информация стала поводом для обсуждений на тему, мог ли парламентарий отравится спиртными напитками.

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