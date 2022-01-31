Украина остановит Путина: Кулеба пригрозил "тоннами аргументов"

Кулеба заявил, что у Украины есть "тонны аргументов" на переговорах. Коллаж "Сегодня"

Украина имеет в своем распоряжении "комплексный пакет сдерживания России", который включает в себя десятки тонн оборонительного вооружения от западных союзников.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник, 31 января, сообщает "Укринформ".

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"Все попытки сейчас навязать мнение, что Украина недооценивает угрозу или недостаточно готовится к разным сценариям, абсолютно ошибочны, поскольку мы были первыми, кто предложил ответ на проблему, – это комплексный пакет сдерживания России", – заявил министр.

Глава МИД напомнил, что данный пакет был предложен партнерам в ноябре 2021 года, а сегодня этот он уже наполнен конкретными элементами: Украина получает усиленную политическую поддержку в сфере безопасности и экономическую поддержку наших партнеров.

"Хочу подчеркнуть, что десятки тонн оборонительного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину – это тонны аргументов, которые усиливают переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно прежде всего для того, чтобы его не пришлось применять", – отметил глава МИД.

Дмитрий Кулеба

Что еще сказал Кулеба

Министр иностранных дел прокомментировал заявления России о начале отвода войск Западного военного округа после учений. По его словам, но не известно, куда Россия будет отводить их.

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"С одной стороны, любое объявление Россией об отводе войск – это само по себе является положительным сигналом, с другой стороны, пока неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме, и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации. То есть, нужно смотреть на это комплексно, мало сказать, что мы кого-то или что-то отводим", – сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба также сообщил, что в Украину одновременно приедут три премьер-министра – Великобритании Борис Джонсон, Польши Матеуш Моравецкий, а также Нидерландов Марк Рютте.

Кулеба отметил, что премьер-министры прибудут в Украину "буквально на днях".

Как союзники вооружают Украину

21 января в Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Отмечается, что прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

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Кроме этого, 21 и 22 января США доставили Киеву 170 тонн оружия и боеприпасов. 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". 28 января Штаты передали Украине 81 тонну боеприпасов различного калибра. Пакет оборонной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов был принят президентом США Джо Байденом в декабре.

Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.

В свою очередь министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявляла о том, что Германия предоставит Украине пять тысяч военных касок.