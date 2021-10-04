"Сможет идти куда захочет": премьер Грузии рассказал, когда Саакашвили вернется в Украину

Гарибашвили заявил, что Саакашвили должен полностью отсидеть срок. Фото: 112.ua

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанный Михеил Саакашвили должен обязательно отсидеть в тюрьме. В Украину он сможет вернуться только после отбывания наказания.

Об этом сообщает Имеди.

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Глава правительства отметил, что бывший президент Грузии просит сотрудников тюрьмы вернуть его в Украину. Он с иронией заявил, что власти Грузии не спали, поэтому незаметно приехать-уехать не получилось.

"Сейчас он настойчиво просит, чтобы его вернули в Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении... Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы тут спали и за его приезд ничего бы не было?" – сказал Гарибашвили.

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Относительно гражданства Украины, премьер отметил: то, что Саакашвили отказался от грузинского паспорта – это унижение.

"Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет", – заявил он.

Также по словам главы правительства, о помиловании или сокращении срока заключения не может быть речи.

"Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок. По состоянию на сегодня он приговорен к шести годам тюрьмы. Этот приговор вынесен последней инстанцией", – отметил премьер.

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Что известно о задержании

Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.

через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Саакашвили все же задержали в Грузии . У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.

. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем. Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.

бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси. После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.

об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.

для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили. Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.