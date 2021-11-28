Саакашвили готовится к суду – лечащий врач рассказал, насколько политик слаб

Впереди у Саакашвили судебные заседания / Коллаж "Сегодня"
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили настолько окреп в военном госпитале, что может лично принимать участие в судебных заседаниях по своим делам.
Об этом сообщает агентство Грузия online со ссылкой на заявление лечащего врача политика Нино Гогоришвили.
Состояние пациента
"На сегодняшний день состояние здоровья пациента удовлетворительное. У него отмечается небольшая слабость. Лабораторные анализы в пределах нормы. Рацион питания расширен, и он питается почти в соответствии с полным меню. Это меню согласовано с эндокринологом. Идет восстановление сил. Он уже начал физически активничать. Г-н Михеил Саакашвили готовится к суду", – заявила Нино Гогоришвили.
На вопрос, будет ли Саакашвили готов к тому, чтобы присутствовать на собственном судебном процессе, врач ответила: "Думаю, будет".
Ситуация
- 19 ноября Саакашвили согласился на перевод из тюремной больницы в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку. Он не принимал пищу 48 дней подряд.
- Его соратникам удалось добиться смягчения условий содержания бывшего президента после того, как врачи заявили после очередного обследования – Саакашвили может в любой момент впасть в кому.
- Напомним, экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как его партия проиграла выборы политической силе олигарха Бинзины Иванишвили.
- Цель была – поддержать свою партию на местных выборах. Однако через день после незаконного пересечения границы Грузии Саакашвили задержали.
- В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.