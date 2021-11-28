Саакашвілі готується до суду – лікар розповів, наскільки політик слабкий

Попереду у Саакашвілі судові засідання / Колаж "Сьогодні"
Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі настільки зміцнів у військовому шпиталі, що може особисто брати участь у судових засіданнях у своїх справах.
Про це повідомляє агентство Грузія online з посиланням на заяву лікаря, що лікує політика, Ніно Гогорішвілі.
Стан пацієнта
"На сьогоднішній день стан здоров'я пацієнта задовільний. У нього відзначається невелика слабкість. Лабораторні аналізи в нормі. Раціон харчування розширений, і він харчується майже відповідно до повного меню. Це меню узгоджено з ендокринологом. Йде відновлення сил. Він уже почав фізично активувати. Пан Міхеїл Саакашвілі готується до суду", – заявила Ніно Гогорішвілі.
На запитання, чи буде Саакашвілі готовий бути присутнім на власному судовому процесі, лікар відповіла: "Думаю, буде".
Ситуація
- 19 листопада Саакашвілі погодився на переведення до шпиталю в Горі, у зв'язку з чим припинив голодування. Він не приймав їжу 48 днів поспіль.
- Його соратникам вдалося домогтися пом'якшення умов тримання колишнього президента після того, як лікарі заявили після чергового обстеження – Саакашвілі може будь-якої миті впасти в кому.
- Нагадаємо, експрезидент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як його партія програла вибори політичній силі олігарха Бінзини Іванішвілі.
- Мета була – підтримати свою партію на місцевих виборах. Проте через день після незаконного перетину кордону Грузії Саакашвілі затримали.
- У Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справ.