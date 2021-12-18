Россия стягивает к границе Украины артиллерию – новые снимки со спутников

Их там нет. Только спутники все фиксируют / Коллаж "Сегодня"

Россия, потребовавшая от Запада гарантий своей безопасности от расширения НАТО на восток, продолжает стягивать свои войска к границе Украины. Об этом свидетельствуют снимки со спутников, сделанные в период с 9 по 14 декабря.

Об этом сообщает платформа для социальной журналистики Medium (США).

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Доказательства агрессии

Снимки свидетельствуют, что продолжается наращивание российских войск на границе с Украиной.

Снимки со спутников российских формирований. Источник Medium

На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.

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Карта скопления российский войск на границе с Украиной. Источник Medium

Также, согласно новым данным, движение войск России замечено вблизи границы с Беларусью, недалеко от северной границы Украины.

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"Учитывая большое количество техники, скапливающейся у границы с Украиной, и сравнительно небольшой размер известных лагерей, можно предположить, что есть несколько других скрытых небольших лагерей, разбросанных по Курской и Брянской областям", – отмечает портал.

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