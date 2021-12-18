Росія стягує до кордону України артилерію – нові знімки із супутників

Їх там нема. Тільки супутники все фіксують/Колаж "Сьогодні"
Росія, яка зажадала від Заходу гарантій своєї безпеки від розширення НАТО на схід, продовжує стягувати свої війська до кордону України. Про це свідчать знімки із супутників, зроблені в період з 9 по 14 грудня.
Про це повідомляє платформа для соціальної журналістики Medium (США).
Докази агресії
Знімки свідчать, що триває нарощування російських військ на кордоні з Україною.
На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
Також, згідно з новими даними, рух військ Росії помічено поблизу кордону з Білоруссю, неподалік північного кордону України.
"Враховуючи велику кількість техніки, що накопичується біля кордону з Україною, та порівняно невеликий розмір відомих таборів, можна припустити, що є кілька інших прихованих невеликих таборів, розкиданих по Курській та Брянській областях", – зазначає портал.
Обстановка
- 16 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс чітко бачить російські танки, що накопичилося біля кордонів України.
- На тлі наростаючої загрози з боку Росії, яка продовжує стягувати свої війська до кордонів України, голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення до України.
- США підготували пакет санкцій, який, на їхню думку, вже мав би охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там, зокрема, є і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT.
- 7 грудня у ГУР Міноборони України заявили, що до лінії зіткнення на Донбасі Росія додатково стягує танки та артилерію.
- 6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність в прикордонному регіоні.
- 14 грудня Верхова Рада дозволила допуск на територію нашої країни військ інших країн для участі у міжнародних навчаннях.
- У Москві заперечують, що мають намір нападати на Україну. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков нещодавно заявив, що всі армійські переміщення відбуваються виключно на території держави, на що вони мають повне право.