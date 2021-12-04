Россия готовит 175 тысяч боевиков для вторжения в Украину – Washington Post

Россия может готовить наступление на Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Американская разведка имеет соответствующий документ со спутниковыми фотографиями. На них видно, что российские войска сосредотачиваются в четырех местах.

Согласно источнику, российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года.

"Российские планы предусматривают военное наступление с масштабом сил, что вдвое превышает тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины... Планы включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику", – сказано в сообщении.

На карте США количество военнослужащих РФ составляет 70 тысяч, но при этом прогнозируется их наращивание до 175 тысяч и описывается широкое передвижение батальонных тактических групп к границе и от границы "для сокрытия намерений и создания неопределенности".

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Согласно документу, сейчас развернуто 50 боевых тактических групп, а также "новоприбывшие" танки и артиллерия.

Кроме того, предполагается, что российские силы могут оставлять оборудование на тренировочных объектах, чтобы быстро приступить к атаке на Украину.

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