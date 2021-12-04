Росія готує 175 тисяч бойовиків для вторгнення в Україну – Washington Post

Росія може готувати наступ на Україну Фото: колаж "Сьогодні"

Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах. Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Американська розвідка має відповідний документ з супутниковими фотографіями. Там видно, що російські війська зосереджуються у чотирьох місцях.

Згідно з джерелом, російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року.

"Російські плани передбачають військовий наступ з масштабом сил, що вдвічі перевищує той, який ми бачили минулої весни під час раптових навчань Росії біля кордонів України... Плани охоплюють широке пересування 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тисяч осіб, а також бронетехніку, артилерію і техніку", – сказано у повідомленні.

На карті США кількість військовослужбовців РФ становить 70 тисяч, та водночас прогнозується їхнє нарощування до 175 тисяч і описується широке пересування батальйонних тактичних груп до кордону і від кордону "для приховування намірів і створення невизначеності".

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Згідно з документом, зараз розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також "новоприбулі" танки і артилерія.

До того ж, передбачається, що російські сили можуть залишати обладнання на тренувальних об'єктах, щоб швидко розпочати атаку на Україну.

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