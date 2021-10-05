Рада заблокирована, Разумков – отстранен. Депутаты не знают, что делать в четверг

Работа Верховной Рады может быть заблокированной как минимум до четверга / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В понедельник, 4 сентября, депутаты Верховной Рады не проголосовал на Согласительном совете за любой вариант из порядка работы Рады на неделю. В этом "слуги" обвинили спикера ВР Дмитрия Разумкова и устроили демарш.

После отстранения от проведения пленарных заседаний спикера парламента оказалось, что повестки до сих пор нет, сообщает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.

Реклама

Он отметил, что три фракции – "Слуга народа", "Довіра" и "За майбутнє" – попросили созвать Согласительный совет. Но созвать его, согласно регламенту, должен председатель ВРУ, то есть Разумков, которого отстранили.

Впоследствии оказалось, что для созыва Согласительного совета нужно три дня.

"И выходит, до четверга минимум вся Рада заблокирована. Законы рассматривать не можем. Напомню, что руками самих "слуг" и сателлитов (+3 наши тушки)", – добавил нардеп.

Реклама

Читайте также:

Когда уволят Разумкова – Рада приняла решение

Что известно об отставке Разумкова

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера .

. После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР .

. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Дмитрия Разумкова. Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало .

. На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".