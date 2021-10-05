Рада заблокована, Разумков відсторонений. Депутати не знають, що робити в четвер

Робота Верховної Ради може бути заблокованою щонайменше до четверга / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У понеділок, 4 вересня, депутати Верховної Ради не проголосували на Погоджувальній раді за будь-який варіант роботи Ради на цьому тижні. У цьому "слуги" звинуватили спікера ВР Дмитра Разумкова і влаштували демарш.

Після відсторонення від проведення пленарних засідань спікера парламенту виявилося, що порядку денного досі немає, повідомляє нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк в Telegram.

Реклама

Він зазначив, що три фракції – "Слуга народу", "Довіра" і "За майбутнє" – попросили скликати Погоджувальну раду. Але скликати її, згідно з регламентом, має голова ВРУ, тобто Разумков, якого від роботи усунули.

Згодом виявилося, що для скликання Погоджувальної ради потрібно три дні.

"І виходить, до четверга мінімум вся Рада заблокована. Закони розглядати не можемо. Нагадаю, що руками самих "слуг" і сателітів (+3 наші тушки)", – додав нардеп.

Реклама

Читайте також:

Коли звільнять Разумкова – Рада ухвалила рішення

Що відомо про відставку Разумкова

Вранці 30 вересня прессекретар голови Верховної Ради Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що в парламент надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера .

у Facebook написала, що в парламент надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку . Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР .

. Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Дмитра Разумкова. Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало .

. На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювала не вся фракція і в нього немає конфлікту зі "Слугою народу".